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Глава Запорожской ОВА: Действия путинской России несут признаки общемирового терроризма

Руководитель области назвал военные преступления, которые РФ совершает на оккупированных территориях.
Глава Запорожской ОВА: Действия путинской России несут признаки общемирового терроризма
Разрушения в Запорожской области, апрель 2022. / t.me/starukhofficial

Глава Запорожской областной военной администрации Сергей Старух заявил, что действия путинской России имеют признаки общевоенного терроризма. В доказательство своих слов губернатор перечислил гуманитарные военные преступления, которые РФ совершает на оккупированных территориях области.

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Сначала боевики брали в плен гражданских людей, которые были лидерами протестов против оккупационной власти. После - начали красть представителей местного самоуправления, АТОшников и патриотов.

После того, как их "СИЗО" заполнилось, рашисты создали фильтрационные лагеря по примеру концлагерей 30-х годов, где бьют и ломают волю людей.

"Зафиксированы случаи насилия людей электрическим током, другие нечеловеческие зверства. Многих пленных заставляют принудительно работать," - отмечает Старух. 

По информации главы ОВА, с начала вторжения в плену побывали 276 жителей Запорожской области. Продолжают находиться в заложниках 115 человек.

Ранее мы писали, что ночью по Львовской области нанесли ракетный удар по военному объекту. По информации местного депутата, в регионе отметилось шесть вражеских ракет, по которых сработали силы ПВО.

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