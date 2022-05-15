Глава Запорожской ОВА: Действия путинской России несут признаки общемирового терроризма

Руководитель области назвал военные преступления, которые РФ совершает на оккупированных территориях.

Глава Запорожской областной военной администрации Сергей Старух заявил, что действия путинской России имеют признаки общевоенного терроризма. В доказательство своих слов губернатор перечислил гуманитарные военные преступления, которые РФ совершает на оккупированных территориях области.

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Сначала боевики брали в плен гражданских людей, которые были лидерами протестов против оккупационной власти. После - начали красть представителей местного самоуправления, АТОшников и патриотов.

После того, как их "СИЗО" заполнилось, рашисты создали фильтрационные лагеря по примеру концлагерей 30-х годов, где бьют и ломают волю людей.

"Зафиксированы случаи насилия людей электрическим током, другие нечеловеческие зверства. Многих пленных заставляют принудительно работать," - отмечает Старух.

По информации главы ОВА, с начала вторжения в плену побывали 276 жителей Запорожской области. Продолжают находиться в заложниках 115 человек.

Ранее мы писали, что ночью по Львовской области нанесли ракетный удар по военному объекту. По информации местного депутата, в регионе отметилось шесть вражеских ракет, по которых сработали силы ПВО.