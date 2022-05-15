Ночью по Львову россияне нанесли ракетный удар по военному объекту - глава ОВА

Информации о погибших и раненых не сообщается.

15 мая, примерно в 4:30 утра, был ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры. Об этом сообщил Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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По состоянию на 8 утра информации о погибших и раненых нет. Характер разрушений уточняется.

Отметим, что львовский депутат Игорь Зинкевич сообщил, что по его информации на 05:20 всего было слышно 6 взрывов в небе по Львовщине. По словам Зинкевича, это отработали по вражеским ракетами противовоздушная обороны ВСУ.

Ранее мы писали, что Генштаб сообщает о ситуации на фронте по состоянию на 6:00 утра. Противник продолжает наступление на Лиманском, Северодонецком, Авдеевском и Кураховском направлениях.