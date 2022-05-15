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Боевики ударили ракетой по Львовщине возле границы с Польшей - глава ОВА

По объекту военной инфраструктуры попали четыре ракеты.
Боевики ударили ракетой по Львовщине возле границы с Польшей - глава ОВА
Иллюстрационное фото. / Сеть

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий уточнил информации о ночном ракетном обстреле противника по региону. Политик сообщил, что прилетело четыре ракеты по объекту военной инфраструктуры в Яворовском районе. Это рядом с границей с Польшей.

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Козицкий сообщил, что военный объект полностью разрушен. Прилеты произошли во время воздушной тревоги. По информации главы ОВА, пострадавших нет.

Также благодаря силам противовоздушной обороны были уничтожены две крылатые ракеты оккупанта. 

Ранее мы писали, что местный депутат сообщал о шести ракетах по Львовщине, часть из которых сбили силы ПВО. Козицкий сообщил об обстреле одного из областных военных объектов.

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