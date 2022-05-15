Через "Дію" украинцы смогут посетить заседание суда

Для данной реализации поможет функция "Дія.Підпис".

Министерство цифровой трансформации Украины сообщает, что украинцы смогут принять участие в Электронном суде благодаря приложению "Дія". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграм-канале.

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Для реализации участия в суде поможет функция приложения - "Дія.Підпис". Таким образом украинцы, которые были вынуждены покинуть Украину, смогут поучаствовать в судебном заседании онлайн.

"Многие украинцы вынужденно уехали во время войны. Но страна продолжает работать и работают суды. Теперь каждый, кто покинул Украину, может присутствовать на судебном заседании онлайн и подписывать необходимые документы в два клика с подписью в смартфоне," - сообщил Федоров.

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