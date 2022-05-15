Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО
Президент страны объявил, что Финляндия подает заявку на вступление в НАТО.
Финляндия официально приняла решение вступить в Североатлантический альянс - НАТО. Об этом президент страны торжественно объявил утром 15 мая.
Читайте также: В Финляндии заявили Путину, что вступают в НАТОСаули Ниинисте заявил, что Финляндия подает заявку на вступление в НАТО. Президент выразил надежду, что ратификация завершится до его парламентского срока.
Финский лидер подчеркивает, что вступление в НАТО не направлено на кого-то против. Однако вторжение России на территорию Украины многое что поменяла.
Ранее мы писали, что российские боевики подтверждают, что используют против Украины запрещенные боеприпасы. Среди них - кассетные, фосфорные бомбы.
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