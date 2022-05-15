Войска "ЛНР" официально не числятся в армии РФ - перехват ГУР

Российские пограничники остановили подразделение "ЛНР", которое бежало с поля боя.

Российские пограничники задержали подразделение так званной "ЛНР", которое бросило командование ВС РФ на поле боя. В ведомстве заявили, что их данные нигде не числятся. Об этом стало известно из перехваченного разговора предателя из "ЛНР", который сейчас воюет в Херсонской области, с женой, который оказался в распоряжении Главного управления разведки Минобороны Украины.

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Женщина рассказала о попытке одного из подразделений квазиреспублики сбежать с войны домой. В результате их "встретили" пограничники РФ, завязался конфликт.

"Они там попали в какой-то "замес", откуда выходили быстро-быстро, и случайно в Белгородскую область забрели. Командование свалило, кинуло их. В последствии командование где-то дома, в Ровеньках. А они там. Их пограничники задержали и держат там," - сообщает жена боевика.

В ведомстве не понимают, кто они и что с ними делать.

"Говорят, кто вы такие, нигде вы не числитесь. Сейчас там разбираются с этим полком. Какая-то куча людей с оружием, незаконно перешли границу," - рассказала женщина.

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