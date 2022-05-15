В Евросоюзе придумали, как покупать газ РФ в обход санкций - СМИ

ЕС приготовил рекомендации для импортеров, которые хотят дальше покупать топливо у страны-агрессора.

В Европейском союзе придумали проект рекомендаций, который позволит импортерам газа дальше покупать российское топливо в обход санкций. Об этом пишет Bloomberg.

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ЕС рекомендует компаниям ясно заявлять, что они считают выполненными свои обязательства после оплаты в евро или долларах. В таком случае это не препятствует импортерам открыть счет в "Газпромбанке".

На закрытом заседании Еврокомиссии было объявлено странам-членам, что в инструкциях говорится, как компаниям можно открывать счета в российском банке, как того хочет Москва. При этом отсутствует пункт об открытии рублевого счета, который считается нарушением санкций. Обновленные рекомендации не учитывают данный вопрос.

Также в издании отметили, что после оплаты российского газа в рублях и евро, от импортеров Россия не имеет права требовать каких-либо дальнейших действий. Механизм Кремля состоит в том, что Газпром конвертирует положенную суму в рубли, а фирмы должны самостоятельно совершить рублевый платеж.

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