Чиновник "Укрзализныци" помогал оккупантам восстановить сообщение с РФ

Предатель Украины помогал восстановить дорогу между оккупированной частью Донбасса и страной-агрессором.

Чиновник "Укрзализныци" помогал оккупантам восстановить железнодорожное сообщение между захваченной территорией Донбасса и Россией. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

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Мужчина объявили о подозрении в государственной измене. В марте начальник станции "Южнодонбасская" структурного подразделения "Станция Волноваха" перешел на сторону оккупационной власти.

Также за свое "сотрудничество" с так званным "ДНР" получил должность в "министерстве транспорта" квазиреспублики. Изменщик Украины занимался контролем за ремонтом станции, которая получила разрушения в ходе войны, чтобы побыстрее восстановить сообщение между оккупированной частью Донецкой области и Россией.

Известно, что железнодорожное сообщение необходимо для переправки военной техники и личного состава для проведения наступления против украинской армии.

Ранее мы писали, что в Донецкой области за сутки обстреляли 11 населенных пунктов. Рашисты убили трех мирных жителей, 10 получили ранения.