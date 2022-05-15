РФ обстреляла 11 населенных пунктов на Донеччине за сутки – Нацполиция

Захватчики убили трех мирных жителей.

Российская армия обстреляла в Донецкой области 11 населенных пунктов. Есть погибшие, раненые и разрушения инфраструктуры. Об этом сообщает Национальная полиция в Донецкой области на официальном сайте ведомства.

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На протяжении дня 14 мая ВС РФ ударили по населенным пунктам: Мариуполь, Авдеевка, Торецк, Лиман, Очеретино, Дробышево, Северное, Керамик, Берестовое, Бородичное, Новокалиновое.

Рашисты убили трех мирных жителей, 10 получили ранения. Сообщается о 36 разрушенных гражданских объектов, среди них: жилые дома, тяговая электрическая станция, медицинское учреждение.

Россияне обстреляли гражданское население из стрелкового оружия, авиации, танков, тяжелой артиллерии, минометов и РСЗО "Град".

Полиция начала досудебные разбирательства по статье 438 КК Украины - нарушение законов и обычаев войны.

Разрушения в Донецкой области за 14 мая. / Национальная полиция

Разрушения в Донецкой области за 14 мая. / Национальная полиция

Разрушения в Донецкой области за 14 мая. / Национальная полиция

Разрушения в Донецкой области за 14 мая. / Национальная полиция

Разрушения в Донецкой области за 14 мая. / Национальная полиция

Разрушения в Донецкой области за 14 мая. / Национальная полиция

Разрушения в Донецкой области за 14 мая. / Национальная полиция

Разрушения в Донецкой области за 14 мая. / Национальная полиция

Ранее мы писали, что главная цель россиян - это взять в кольцо Луганскую область. Боевики не отказываются от идеи отрезать область и окружить украинские силы в Рубежном, Северодонецке и Лисичанске.