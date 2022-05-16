Обстрелы Харьковщины продолжаются: ранены 6 человек

Попадания зафиксированы в Харькове и Харьковской области

Обстрелов меньше, но они не прекратились. Иллюстративное фото / EPA / UPG

За прошедшие сутки российские войска попали в Шевченковский район Харькова и Салтовку. В связи с этим четыре человека получили ранения. Об этом сегодня заявил глава ОВА Олег Синегубов.

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Он добавил, что интенсивность обстрелов уменьшилась, но они не прекратились. Так, из-за российских обстрелов в Чугуевском районе двое раненых, а в Харьковском районе произошло 3 пожара, обошлось без пострадавших.

"Силы обороны Харьковщины продолжают устойчиво держать свои позиции и совершать успешные контрнаступательные действия. Подразделения ТРО ВСУ вышли на государственную границу на севере Харьковской области", - добавил Синегубов.

При этом, со слов главы ОВА, войска РФ пытаются удержать свои позиции и готовят попытку наступления в районе Изюма.

Напомним, что вчера Олег Синегубов сообщил, что вооруженные силы Украины оттесняют российские войска к границе с РФ в Харьковской области.

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