ВСУ пошли в контранступление под Изюмом - Харьковская ОВА

Враг уже не может обстреливать Харьков, но пока еще бомбит районные центры

Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление на Изюмском направлении, которое сейчас является самой горячей точкой российско-украинской войны. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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"Самой горячей точкой остается Изюмское направление. Там наши Вооруженные силы перешли в контрнаступление. Враг отступает по некоторым направлениям. И это результат характера украинских воинов", - заявил он.

Также губернатор сообщил, что враг не наносил ударов по Харькову в течение прошедших суток. Вместо обстрелов областного центра противник сосредоточил внимание на позициях ВСУ и на громадах области. В частности под обстрелы попали города Чугуев, Дергачи, Золочев, Лозовая и другие.

Напомним, эксперты считают, что Украина выиграла битву за Харьков. ВСУ не дали российским войскам возможности окружить Харьков, не говоря уже о его захвате, а затем выгнали их из города.

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