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Оккупанты пытаются возобновить работу порта в Мариуполе

Это бы позволило им наладить минимальную логистику для войск РФ.
Оккупанты пытаются возобновить работу порта в Мариуполе
Затопленная "Меотида" / Кадр из видео / Андрющенко Time / Telegram

Российские оккупанты пытаются возобновить работу порта в Мариуполе. Они снова проводят соответствующие попытки. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

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Так, по его словам, открытие порта позволило бы рашистам наладить логистику.

"Оккупанты возобновили попытки возобновления работы порта, потому что другого пути для вывоза украденного металла, обеспечения минимальной для российских военных логистики не обнаружено", – пишет Андрющенко.

По его словам, по состоянию на 16 мая захватчики почти завершили разминирование, а вчера в районе "Старый ворот" они подняли со дна побитый катер пограничников.

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"Но пока затопленная "Меотида" с нашим флагом гордо держит вход в "Новые ворота", которые являются основными для возобновления работы морских перевозок", – резюмировал советник мэра Мариуполя.

Напомним, ранее спецназовцы взорвали ж/д мосты во временно захваченной части Луганской области, чтобы не замедлить наступление рашистов.

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