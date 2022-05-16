В Луганске и Донецке жены "мобилизованных" вышли на протест

Женщины требуют вернуть мужей домой.

В следствии принудительной "мобилизации" в оккупированных Луганске и Донецке жены призванных вышли на протест. Женщины понимают, что их мужей отправили как "пушечное мясо", отчего требуют вернуть мужчин назад домой. Ролики с бунта стали появляться в Интернете.

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Жены "мобилизованных" сообщили, что российские боевики отступили под Харьковом, а войска "ЛНР" бросили. Женщины уверены, что российское командование не проинформировано случившимся, отчего требуют очной встречи с главарем квазиреспублики Леонидом Пасеником.

В ответ "чиновники" "ЛНР" заявляют, что женщинам стоит написать обращения, чтобы разобраться в ситуации.

Стоит отметить, что из перехвата СБУ стало известно, что призванные из ОРДЛО не числятся в ВС РФ. Когда те сбегали от ВСУ в сторону РФ, пограничники не смогли понять, как "некие" вооруженные люди пересекли границу и на каком основании.

Ранее мы писали, что главная цель россиян сейчас - захватить Северодонецк. Гайдай отметил, что город защищен. В селах на подступах к Северодонецку украинские защитники дают достойный отпор, поэтому те даже отступают.