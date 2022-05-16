"Стерто с лица земли": Как выглядит Александровка на Херсонщине - видео

После многочисленных бомбардировок ВС РФ село практически полностью разрушено.

"Русский мир" принес в Украину боль, унесенные жизни и многочисленные разрушения. Херсонская область сейчас практически полностью находится под временной оккупацией российских боевиков. После того, как ВСУ выгнали из-под Александровки врага, ВС РФ практически стерли с лица земли деревню.

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В сети появилось видео, снятое с помощью дрона, на которых видно, во что превратилась Александровка, которая ранее была оккупирована. Разрушенные дома, подбитая вражеская техника - можно на видео рассмотреть бронемашину МТ-ЛБ (ВМ) и танк Т-72Б.

Ранее мы писали, что ГСЧС ликвидируют последствия ракетного удара по Одесской области. Враг разрушил здания туристической инфраструктуры в результате попадания крылатой ракеты.