Украина не получит огромные долги из-за ленд-лиза - США

Программа ленд-лиза - это просто ускоренный механизм поставок, а не программа продажи оружия

Украине не нужно будет платить за полученное оружие / twitter.com/DeptofDefense

Получая американское оружие по программе ленд-лиза, Украина не обзаведется огромным долгом перед США. Об этом заявила временная поверенная в делах США Кристина Квин в интервью для "Европейской правды".

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Американский дипломат подчеркнула, что речь не идет об обязательном возврате всего того, что Украина получила от США. Смысл программы ленд-лиза заключается в том, чтобы снять ненужные бюрократические процедуры при передаче оружия.

"Скажу откровенно, это просто процедура ускорения поставок оружия. Поэтому, конечно же, ленд-лиз не приведет к появлению у Украины какого-нибудь безумного долга после войны", - пояснила Квин.

Напомним, 9 мая президент США Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Закон позволит поставлять Украине американское оружие по ускоренной процедуре.

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