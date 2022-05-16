РФ готовит в Мариуполе масштабный подлог об "уничтожении города ВСУ"

Оккупанты будут задействовать для "показаний" оставшихся в городе мирных жителей.

Российские оккупанты готовят в блокадном Мариуполе самый большой подлог "свидетельских показаний", что город был уничтожен военными ВСУ. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Для этого Россия задействует оставшихся в городе мирных жителей. Захватчики объявили о регистрации на компенсацию за уничтоженное жилье или потерю члена семьи. За разрушенный дом боевики обещают около 6 тысяч долларов, а за погибшего - около 33 тысяч долларов.

Однако, чтобы получить деньги, жители должны письменно написать, что имущество "уничтожили украинские военные", а члена семьи "убила украинская армия".

Андрющенко сообщил, что из-за морального состояния и информационной блокады, мариупольцы подают данные заявления. Иначе россияне обещают, что ничего выплачивать не будут.

"В итоге, Россия получает десятки тысяч собственноручно составленных письменных "свидетельств" о "зверствах украинской армии". Которые может использовать для влияния на международное мнение, в т.ч. с широкой оглаской через пропагандистские медиа-каналы, продолжающих свою деятельность на территории ЕС," - подчеркивает советник мэра.

Однако, выплаты в таком количестве невозможны. Андрющенко отмечает, что экономика РФ не сможет себе позволить выплатить минимум 2,5 млрд долларов.

Ранее мы писали, что в США сообщили, что у Украины не будут огромные долги из-за ленд-лиза. Также отмечается, что речь не идет об обязательном возврате всего того, что Украина получила от США.