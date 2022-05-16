В Сумской области в бою с вражеской ДРГ погиб украинский пограничник

Во время сегодняшней попытки российской ДРГ прорваться на территорию Украины погиб пограничник

В Сумской области сегодня вражеская ДРГ попыталась прорваться через границу на территорию Украины. Украинские пограничники дали отпор врагу, но в бою погиб один из украинских защитников – главный сержант Александр Владимирович Поповченко. Об этом сегодня сообщили в Глуховском городском совете.

В прошлом году пограничник уволился после 10 лет службы, но с момента начала войны вновь отправился служить.

Александр Поповченко вместе с сослуживцами вступил в бой с российской ДРГ, в ходе чего получил смертельное ранение. У украинского военного осталась жена и двое детей.

"Склоним головы перед мужественным сыном глуховской земли! Он положил жизнь, чтобы защитить всех, кто мирно спал в это солнечное утро", - написали в городском совете.

Отметим, что сегодня с территории РФ из минометов обстреляли приграничный район Сумской области. Под прикрытием огня на территорию Украины пыталась проникнуть вражеская диверсионно-разведывательная группа.

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