В Сумской области в бою с вражеской ДРГ погиб украинский пограничник
В Сумской области сегодня вражеская ДРГ попыталась прорваться через границу на территорию Украины. Украинские пограничники дали отпор врагу, но в бою погиб один из украинских защитников – главный сержант Александр Владимирович Поповченко. Об этом сегодня сообщили в Глуховском городском совете.
В прошлом году пограничник уволился после 10 лет службы, но с момента начала войны вновь отправился служить.
Александр Поповченко вместе с сослуживцами вступил в бой с российской ДРГ, в ходе чего получил смертельное ранение. У украинского военного осталась жена и двое детей.
"Склоним головы перед мужественным сыном глуховской земли! Он положил жизнь, чтобы защитить всех, кто мирно спал в это солнечное утро", - написали в городском совете.
Отметим, что сегодня с территории РФ из минометов обстреляли приграничный район Сумской области. Под прикрытием огня на территорию Украины пыталась проникнуть вражеская диверсионно-разведывательная группа.
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