У россиян новый БПЛА: что о нем надо знать

"Куб" может сдетонировать, когда к нему подходят.

У российской армии на вооружении появилась новая "птичка". В сети его уже прозвали "убийцей-камикадзе".

Беспилотный летательный аппарат "Куб" спускается на парашюте и лежит до тех пор, пока к нему никто не подойдет. После чего, если беспилотник чувствует рядом "цель", то детонирует и взрывается.

Стоит отметить, что если вдруг наблюдаете данный БПЛА, ни в коем случае к нему нельзя подходить. Стоит вызвать полиции или саперов.

Известно, что данный беспилотник - вещь относительно новая, 2019 года выпуска.

Ранее мы писали, что рашисты обещают мариупольцам выплаты за погибших членов семьи или разрушенные дома, если те письменно напишут заявление, что ВСУ убили их родственника или уничтожили дом. Однако обещанные суммы выглядят слишком "космическими" для нынешней экономической ситуации в РФ.