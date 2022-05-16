Стало известно, о чем говорят оккупанты в чатах
"Украинская правда" получила доступ к чату российских военнослужащих в Telegram, который просуществовал до 5-го апреля. Из переписки следует, что военные РФ шокированы количеством убитых и раненых их сослуживцев.
Кроме того, в чате много сообщений, из которых следует, что военные РФ разочарованы ходом так называемой "специальной военной операции" и состоянием российской армии.
Между тем, по данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 16 мая 2022 года российские оккупационные войска потеряли в Украине около 27 700 человек. Бойцы ВСУ уничтожили 1228 танков, 2974 боевые бронированные машины, 195 реактивных систем залпового огня российских оккупантов.
Читайте также: "Элита" армии РФ боится воевать в Украине - перехват СБУ
Кроме того, украинские ПВО и ВВС сбили 100 самолетов. 165 вертолетов и 427 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Напомним, ранее в американском Институте изучения войны назвали планы Кремля по захвату Донбасса.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.
Внимание, в скриншотах стилистика и грамматика сохранены в оригинале.