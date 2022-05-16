В РФ заявили о договоренности эвакуировать раненых с "Азовстали"

В Минобороны заявили о якобы договоренностях с украинскими военными на заводе.

Министерство обороны России заявило, что якобы смогли договориться с украинскими защитниками Мариуполя об эвакуации раненых бойцов из "Азовстали". Об этом сообщает российские медиа.

В МО сообщают о достигнутой договоренности. С их стороны обещается режим тишины и открытый гуманитарный коридор, по которому вывезут раненых военных в больнице в Новоазовск. Однако, она находится во временно оккупированном Новоазовске. Таким образом россияне анонсируют плен.

Стоит ответить, что ни военные Мариуполя, ни украинская сторона не прокомментировала информации, которую предоставила РФ. Ранее "Азов" заявлял, что эвакуируются только на территорию, подконтрольную Украине.

Ранее мы писали, что россияне анонсировали выплаты мариупольцам за разрушенные дома и убитых родственников. Однако взамен требуют "показания" в письменном виде, что уничтоженный город - это все "ВСУ".