Обстрел оккупантами Николаевщины: начато расследование

Об этом проинформировала пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по факту обстрела российскими оккупантами двух сел в Николаевской области, в результате чего два человека погибли. Об этом проинформировала пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

Установлено, что 15 мая российские войска из артиллерии обстреляли села Пришиб и Веселое. В результате в селе Пришиб погибли два мирных жителя, а в селе Веселое два мирных жителя были ранены. Нужно отметить, что в этих селах нет никаких военных объектов.

По данным фактам следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны, связанное с умышленным убийством). Досудебное следствие продолжается.

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Напомним, ранее в американском Институте изучения войны назвали планы Кремля по захвату Донбасса.

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Последствия обстрела / myk.gp.gov.ua

Последствия обстрела / myk.gp.gov.ua

Последствия обстрела / myk.gp.gov.ua

Последствия обстрела / myk.gp.gov.ua