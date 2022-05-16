Экономика Украины пострадала сильнее, чем РФ - Кулеба

Пока западные санкции не навредили России достаточно, чтобы отбить желание вести войну дальше

Экономика Украины пострадала от боевых действий сильнее, чем российская - от санкций. Исправить перекос можно только путем введения европейского эмбарго на российские нефть и газ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Welt.

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"Наша экономика пострадала от войны сильнее, чем российская от санкций. Хотя санкции очень важны и имеют эффект, они не смогут остановить российскую военную машину, пока Европа продолжает покупать российскую нефть и газ", - сказал он.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что в краткосрочной перспективе экономическая ситуация в России будет лучше, чем в Украине. И, хотя санкции неизбежно окажут свое разрушительное воздействие на экономику РФ, это произойдет позже.

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"Российский бюджет демонстрирует профицит из-за газа и нефти. Да, другие секторы испытывают огромные трудности, розничная торговля, оборона. И в долгосрочной перспективе их экономика будет разрушена. Но в краткосрочной перспективе они в лучшем положении, чем мы", - добавил глава МИД и призвал Запад не прекращать поддержку Украины.

Напомним, премьер Эстонии отругала Запад и призвала прекратить звонить Путину. Путин оказался в центре внимания, а не в изоляции, как должен, - возмущается эстонский премьер.

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