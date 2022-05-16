Мэр Николаева заявил, что воды не будет еще "точно" 2 месяца

С 16 мая в городе подача воды - почасовая. Однако пить ее запрещено.

В Николаеве с апреля проблемы с централизованной подачей воды из-за российских обстрелов. С 16 мая вода подается почасово, однако пить ее нельзя. Об этом местным СМИ сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

По его словам, это продлится минимум два месяца.

"Вода, которую мы подаем в трубы николаевцам, не соответствует качеству питьевой воды, и она фактически техническая. Воду мы берем из Южного Буга. На сегодняшний день мы готовим презентацию отдельных 4 водозаборов с отдельными системами очистки до уровня питьевой. Подобный проект был у Мариуполя с Мировым банком, он оценивался в 64 млн евро. это очень дорогостоящий проект," — подчеркул Сенкевич.

Отметим, что Кабмин передал городу на восстановление централизованной подачи воды 56 млн грн. Мэр отметил, что они еще не все получили, однако эту сумму перенаправят в Уставной фонд ГКП "Николаевводоканал", чтобы компания пробурила те скважины, которые сейчас используются и добавляется в ту воду, которая из Южного Буга.

"Также часть этих денег была использована для того, чтобы подать воду из Южного Буга на станцию очистки водоканала," - сообщил мэр.

Также планируется заняться заменой трубопроводов, на очистные станции установят новое насосное оборудование, что город мог подавать местным хотя бы речную воду.

"Кстати, те, у кого есть дома или в квартире система обратного осмоса, могут доводить ту воду, которая у них из крана, до уровня питьевой, причем даже очень вкусной," - добавил Сенкевич.

Отметим, что с середины апреля в Николаеве запущено несколько скважин, прежде всего в больницах города. В подвозе технической воды по микрорайонам участвуют коммунальные и частные предприятия Николаевщины и соседних городов.

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