Швеция официально объявила о решении вступить в НАТО

Об этом заявила лидер правительства страны.

Швеция официально решила вступить в НАТО. Об этом сообщается в заявлении Социал-демократической партии страны, передает SVT.

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Лидер партии Магдалена Андерссон, она же руководитель шведского парламента, сообщила об официальном решении подать заявку на членство в Альянс после многих лет нейтралитета.

"Мы покидаем одну эпоху и переходим в другую. Мы сообщим НАТО, что хотим стать членом Альянса. В Швеции многое стоит защищать, а Швецию лучше всего защищать в НАТО," - подчеркнула премьер-министр.

Стоит отметить, что за решение проголосовали практически все партии в парламенте. Швеция и Финляндия вместе подадут заявку на членство в НАТО. Обе страны решили изменить нейтральный статус после российского нападения на Украину, а также появившейся угрозы для их суверенитета со стороны РФ.

Ранее мы писали, что Путин пригрозил странам за их желание вступить в Альянс. Диктатор заявил, что данный жест вызовет "соответствующую реакцию" России.