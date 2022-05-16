На Киевщине полностью восстановили водоснабжение

Некоторые дома в Гостомеле еще ожидают подключения

В Киевской области на сегодня во всех населенных пунктах восстановлено водоснабжение. Об этом сообщил глава гуманитарного штаба Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

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"Водоснабжение подведено и восстановлено во всех населенных пунктах области. Без централизованного водоснабжения остаются только отдельные жилые дома в пгт. Гостомель из-за отсутствия электроснабжения", - поделился новостью чиновник.

Алексей Кулеба также добавил, что уже закуплено 1 км магистрального электрокабеля для восстановления электроснабжения в населенных пунктах области.

Напомним, что в Бородянке Киевской область в ближайшее время откроют модульный временный городок для тех, кто лишился жилья в результате российской агрессии.

Конструкции, из которых состоит временный городок, в Бородянку поступили как помощь от польского правительства. Их открытие было запланировано на сегодня.

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