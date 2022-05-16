РФ ударили артиллерией по Северодонецку и Лисичанску - фото

Очередной обстрел городов произошел сегодня днем. Минимум 10 погибших,

Российские боевики нанесли по Северодонецку и Лисичанску артиллерийский удар. О последствиях обстрела сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в телеграм-канале.

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Глава ОВА отметил, что россияне нанесли удар сегодня днем. В результате - возгорания в зданиях научного объединения и жилых кварталах.

По Северодонецку нанесли очень мощные удары, подчеркивает Гайдай. О количестве поврежденных домов будет известно позже. Также ГСЧС ликвидировали пожар в здании склада.

Разрушения в Луганской области. / t.me/luhanskaVTSA

Разрушения в Луганской области. / t.me/luhanskaVTSA

Губернатор отметил, что погибло в городе минимум 10 человек. Поисковые работы продолжаются.

В Лисичанске случился пожар жилищного фонда. Спасатели работают на месте.

Ранее мы писали, что ОДКБ не планирует участвовать в войне на стороне России. В Москве прошла встреча президентов стран-членов в честь 30-летия с подписания Договора и 20-летия с создания объединения.