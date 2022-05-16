ОДКБ не планирует участвовать в войне против Украины

Встреча стран прошла в честь 30-летия с подписания Договора и 20-летия создания ОДКБ.

Встреча прошла в рамках 30-летия с подписания Договора о коллективной безопасности. / t.me/paodkb

В Кремле сегодня, 16 мая, прошла встреча лидеров стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ранее предполагалось, что на встрече будет обсуждаться возможное вступление партнеров по организации в войну на стороне РФ против Украины. Однако это опровергается.

Генеральный секретарь стран ОДКБ Станислав Зась заявил, что страны-члены не будут принимать участия в войне.

"Вопрос о привлечении ОДКБ к "спецоперации в Украине" на саммите организации в Москве не ставился и не обсуждался," - заявил Зась.

Ранее мы писали, что на данной встрече Лукашенко заявил о необходимости отрезать интернет в их странах "в целях повышения информационной безопасности и борьбы с фейками". Президент Беларуси предложил последовать примеру Китая.