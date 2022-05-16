Сводка Генштаба: На Авдеевском направлении враг обстрелял кассетными боеприпасами
Генштаб ВСУ сообщает оперативную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 18:00.
На Харьковском направлении основные усилия ВС РФ сосредоточены на удержании позиций и недопуске продвижения ВСУ. Пытались безуспешно вести боевые действия в направлении Терновой.
Читайте также: Бойцы ВСУ начали изучать словацкие самоходные гаубицы Zuzana 2Силы обороны Украины огневым поражением уничтожили значительный запас боеприпасов врага, что располагался в Изюме.
На Донецком направлении россияне обстреляли ВСУ из минометов, ствольной артиллерии, РСЗО и авиации.
На Лиманском направлении РФ вела наступление в районе Шандриголового. В направлении Лимана враг усиливал группировку своих войск.
На Авдеевском направлении россияне действовали в направлении Сухой Балки. Обстреляли отдельные позиции украинцев кассетными боеприпасами.
На Бахмутском направлении противник вел боевые действия в районах Тошковки и Пилипчатине. В районах Горского оккупанты понесли потери и отошли.
На Северодонецком направлении боевики вели бои в районе Боровского, но понесли потери.
На Кураховском направлении враг наступал в районе Марьинки и Новомихайловки, но безуспешно.
На запорожском направлении ВС РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Времивки, Новоселки, Малой Токмачки и Новоандреевки. Ударили авиацией по Малиновке.
Силы обороны Украины нанесли огневое поражение полевого склада боеприпасов врага в районе населенного пункта Давидов Брод.
Ранее мы писали, что советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что Украину де-факто уже приняли в НАТО. Для полной уверенности Украине не хватает противовоздушных систем Patriot.