Сводка Генштаба: На Авдеевском направлении враг обстрелял кассетными боеприпасами

Авиация врага сосредоточилась в Восточной операционной зоне и промышленных объектах в глубине Украины.

Генштаб ВСУ сообщает оперативную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 18:00.

На Харьковском направлении основные усилия ВС РФ сосредоточены на удержании позиций и недопуске продвижения ВСУ. Пытались безуспешно вести боевые действия в направлении Терновой.

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Силы обороны Украины огневым поражением уничтожили значительный запас боеприпасов врага, что располагался в Изюме.

На Донецком направлении россияне обстреляли ВСУ из минометов, ствольной артиллерии, РСЗО и авиации.

На Лиманском направлении РФ вела наступление в районе Шандриголового. В направлении Лимана враг усиливал группировку своих войск.

На Авдеевском направлении россияне действовали в направлении Сухой Балки. Обстреляли отдельные позиции украинцев кассетными боеприпасами.

Последствия обстрела врага. / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Бахмутском направлении противник вел боевые действия в районах Тошковки и Пилипчатине. В районах Горского оккупанты понесли потери и отошли.

На Северодонецком направлении боевики вели бои в районе Боровского, но понесли потери.

На Кураховском направлении враг наступал в районе Марьинки и Новомихайловки, но безуспешно.

На запорожском направлении ВС РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Времивки, Новоселки, Малой Токмачки и Новоандреевки. Ударили авиацией по Малиновке.

Силы обороны Украины нанесли огневое поражение полевого склада боеприпасов врага в районе населенного пункта Давидов Брод.

Ранее мы писали, что советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что Украину де-факто уже приняли в НАТО. Для полной уверенности Украине не хватает противовоздушных систем Patriot.