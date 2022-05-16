Бойцы ВСУ начали изучать словацкие самоходные гаубицы Zuzana 2

Об этом рассказал министр обороны Словакии Ярослав Надь.

Украинские военнослужащие уже начали проходить обучение в Словакии на самоходных артиллерийских установках Zuzana 2. Об этом рассказал словацкий министр обороны Ярослав Надь, передает словацкое издание Aktuality.

Он подчеркнул, что пока еще не подписан договор между Словакией и Украиной о продаже Zuzana 2. Но как только его подпишут, эту военную технику быстро доставят для ВСУ.

Сколько конкретно таких самоходных артиллерийских установок получит наша страна – не сообщается. Говорится только, что некоторые из них только будут выпускать.

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Между тем, по данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 16 мая 2022 года российские оккупационные войска потеряли в Украине около 27 700 человек. Бойцы ВСУ уничтожили 1228 танков, 2974 боевые бронированные машины, 195 реактивных систем залпового огня российских оккупантов.

Напомним, ранее в американском Институте изучения войны назвали планы Кремля по захвату Донбасса.

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