Херсон под оккупацией: Как жители борются с захватчиками

Мирные жители показывают, что Херсон - это Украина.

Херсон и большинство населенных пунктов области находится под оккупацией российской армии. Однако мирные жители периодически выходят на протесты, а также борются с оккупантами партизанскими методами.

Пока херсонцы ждут украинскую армию, борются с оккупантами своими силами.

Мирные жители расклеивают листовки, где отмечают, что оккупантов ждет расплата. Сейчас отмечаются распространение украинской символики, пока боевики пытаются распространить советскую и рашистскую символику.

Херсон под оккупацией. / Телеграм

Херсон под оккупацией. / Телеграм

Херсон под оккупацией. / Телеграм

Херсон под оккупацией. / Телеграм

Ранее мы писали, что Украину де-факто приняли в НАТО. Такое мнение высказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.