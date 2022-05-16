Херсон под оккупацией: Как жители борются с захватчиками
Мирные жители показывают, что Херсон - это Украина.
Херсон и большинство населенных пунктов области находится под оккупацией российской армии. Однако мирные жители периодически выходят на протесты, а также борются с оккупантами партизанскими методами.
Пока херсонцы ждут украинскую армию, борются с оккупантами своими силами.
Мирные жители расклеивают листовки, где отмечают, что оккупантов ждет расплата. Сейчас отмечаются распространение украинской символики, пока боевики пытаются распространить советскую и рашистскую символику.
Ранее мы писали, что Украину де-факто приняли в НАТО. Такое мнение высказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
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