Почта
 

Херсон под оккупацией: Как жители борются с захватчиками

Мирные жители показывают, что Херсон - это Украина.
Херсон под оккупацией: Как жители борются с захватчиками
Мирные жители распространяют украинского герба по городу. / Телеграм

Херсон и большинство населенных пунктов области находится под оккупацией российской армии. Однако мирные жители периодически выходят на протесты, а также борются с оккупантами партизанскими методами.

Пока херсонцы ждут украинскую армию, борются с оккупантами своими силами.

Мирные жители расклеивают листовки, где отмечают, что оккупантов ждет расплата. Сейчас отмечаются распространение украинской символики, пока боевики пытаются распространить советскую и рашистскую символику.

Херсон под оккупацией. / Телеграм
Херсон под оккупацией. / Телеграм

Херсон под оккупацией. / Телеграм
Херсон под оккупацией. / Телеграм

Херсон под оккупацией. / Телеграм
Херсон под оккупацией. / Телеграм

Херсон под оккупацией. / Телеграм
Херсон под оккупацией. / Телеграм

Ранее мы писали, что Украину де-факто приняли в НАТО. Такое мнение высказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK