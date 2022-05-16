Де-факто Украину уже приняли в НАТО - Геращенко

По мнению советника главы МВД, Украине осталось получить системы Patriot.

Советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко дал интервью Дмитрию Гордоне. В диалоге он сообщил, что Украину де-факто уже приняли в НАТО.

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По мнению Геращенко, это доказывает поставки оружия из стран Альянса. Для полной уверенности Украине не хватает противовоздушных систем Patriot для окончательной победы над российской армией.

"Потому что нас уже снабжают оружием НАТО — мы переходим на все калибры пушек. Да, натовские солдаты не будут воевать за нас, но фактически решение принято давать нам оружие. Когда на днях Конгресс США утвердил решение о выделении нам 40 млрд долларов, я написал, что нам осталось получить системы противовоздушные Patriot, и мы победили окончательно и быстро в этой войне," - отметил Геращенко.

Также советник главы МВД рассказал, что нужно для победы над Россией.

"Нужно много оружия и три-пять месяцев. Желание убивать российских солдат у наших воинов есть," - подчеркнул Антон Геращенко.

Ранее мы писали, что Швеция объявила официально о решении вступить в НАТО. Страну, которая долгие годы держала нейтралитет, замотивировало российское нападение на Украину, а также появившейся угрозы для суверенитета со стороны РФ.