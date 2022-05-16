В Николаевской области вспыхнули мощные пожары

Спасателям приходится бороться с огнем в очень сложных условиях. Учитывая то, что враг практически не прекращает обстрелы, тушить огонь можно лишь в короткие промежутки затишья.

В понедельник, 16 мая, враг неоднократно обстреливал село Шевченково и поселок Луч Шевченковского сельского совета Николаевского района. Это вызвало масштабные по площади пожары. Об этом сообщают в ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Пожарные потушили возгорание шести гаражей на территории гаражного кооператива Луч на площади 80 кв. м, а затем на площади 1000 кв. м ликвидировали пожар на одном из предприятий.

Следует отметить, что с утра также горело хозяйственное здание и гаражи в село Шевченково.

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Пожарным на этих территориях приходится работать в сверхсложных условиях, потому что вражеские обстрелы хаотичны и прекращаются лишь на короткий промежуток времени, именно тогда подразделение пытается отреагировать на вызов и потушить огонь.

Местных жителей просят быть внимательными и осторожными и не игнорировать сигналы тревоги. Кроме того, учитывать тот факт, что после обстрелов остается немало боеприпасов, которые несут прямую угрозу жизни людей и трогать их нельзя.

Напомним, ранее сообщали, что утром 16 мая в результате вражеских обстрелов возник пожар на Центральном проспекте Ингульского района Николаева.

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