ВСУ сбили крылатую ракету над Николаевской областью

Российская ракета, вероятно, летела в сторону запада Украины

Ракета была направлена на запад Украины. Иллюстративное фото / EPA / UPG

ВСУ ночью сбили вражескую крылатую ракету над территорией Николаевской области. Ракета летела в направлении запада Украины. Об этом сегодня сообщили на странице Facebook Командования Воздушных Сил ВСУ.

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"Ночью, 17 мая, в небе над Николаевщиной, подразделение зенитных ракетных войск воздушного командования "Юг" сбило российскую крылатую ракету, выпущеной стратегическим бомбардировщиком, который атаковал Украину с Каспийского направления. Вражеская цель двигалась в направлении западных регионов Украины", - поделились в ВСУ.

Отметим, что сегодня ночью враг обстрелял Львовскую область. Ракеты были направлены в Яворовский район. Известно, что осколками ракеты повреждена железнодорожная инфраструктура. Сами ракеты сбиты украинской ПВО. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Напомним, что вчера в Николаеве утром российские войска обстреляли Ингульский район города. Были нанесены ракетные удары и удары с реактивной системы залпового огня по жилым кварталам Николаева.

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