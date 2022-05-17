Армия РФ обстреляла Николаев запрещенными кассетными боеприпасами

В результате российского обстрела один человек получил ранение

Вчера, 16 мая, российские военные обстреляли жилой район города Николаев. Армия РФ использовала для этого запрещенные кассетные боеприпасы. Об этом сегодня сообщили в Офисе генпрокурора.

"Вооруженные силы РФ с использованием запрещенных международными нормами кассетных боеприпасов в очередной раз обстреляли один из районов города Николаева", - поделились в ведомстве.

В прокураторе добавили, что в результате вражеского обстрела один мужчина получил осколочные ранения. Также зафиксировано попадание в жилые дома, автотранспорт и объекты городской инфраструктуры.

Отметим, что обстрелы Николаева и области продолжаются каждый день. Ежедневно от этого страдают люди. Так, несколько дней назад в результате ночных обстрелов в Николаеве были повреждены пять инфраструктурных объектов и более десяти многоэтажек. Пятеро людей получили ранения.

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