Армия РФ обстреляла Николаев запрещенными кассетными боеприпасами
Вчера, 16 мая, российские военные обстреляли жилой район города Николаев. Армия РФ использовала для этого запрещенные кассетные боеприпасы. Об этом сегодня сообщили в Офисе генпрокурора.
"Вооруженные силы РФ с использованием запрещенных международными нормами кассетных боеприпасов в очередной раз обстреляли один из районов города Николаева", - поделились в ведомстве.
В прокураторе добавили, что в результате вражеского обстрела один мужчина получил осколочные ранения. Также зафиксировано попадание в жилые дома, автотранспорт и объекты городской инфраструктуры.
Отметим, что обстрелы Николаева и области продолжаются каждый день. Ежедневно от этого страдают люди. Так, несколько дней назад в результате ночных обстрелов в Николаеве были повреждены пять инфраструктурных объектов и более десяти многоэтажек. Пятеро людей получили ранения.
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