Жизнь в оккупации: жители Херсонщины рассказали о зверствах военных РФ

Местные жители рассказали, что творили оккупанты пока села были захвачены

Еще в середине марта села Каменку, Свободное и Красновку на Херсонщине оккупировали российские боевики. Местные жители поделились ужасами, которые творили оккупанты на украинской земле. Об этом жители рассказали проекту "Украинский свидетель".

В село Свободное войска РФ заехали с большим количеством техники - 15 "Уралов" и 3 БМП. Местным жителям они запретили покидать село, поскольку те "могут сдать их позиции". Поселок постоянно бомбила армия РФ. Сам населенный пункт весь изрыт траншеями, которые, со слов жителей, оккупанты рыли голыми руками.

"До оккупации в населенном пункте жило около 60 человек, осталось 20", — поделился Анатолий Бондаренко из села Свободное.

"А на второй или третий день оккупации они девушку беременную изнасиловали. Я понимаю, это такая беда для женщины. А еще через несколько дней — 83-летнюю бабушку", — добавил Анатолий.

Когда ВСУ начали контрнаступление, российские солдаты прятались в подвалах домов, которые они заняли. Они устроили беспорядок, все разрушили и развели грязь. Все, что можно было вынести из домов, они разворовали, как поделились жители села. Также оккупанты просто подходили к жителям и требовали золото, драгоценности и валюту.

"Маленький местный магазин разграбили. Молоко, которое крестьянки надаивали из коров, солдаты выпивали полностью", — рассказал Анатолий.

В еще одном оккупированном селе мужчин раздевали, ставили на колени и проверяли на наличие татуировок. Позже военные РФ отобрали у одного из жителей авто и уехали. Вскоре выяснилось, что машины больше нет, поскольку боевики попали под обстрел.

По словам местных, в селе находились подразделения из ОРДЛО. Они пришли в середине марта и ушли примерно через 2 недели.

Отметим, что жители выезжают из неподконтрольной части Херсонской области на свой страх и риск, так как не было объявлено ни одного официального "зеленого коридора". Тысячи машин застряли на выезде из региона.

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