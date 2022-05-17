На выезде из Херсонщины застряли тысячи машин
Жители выезжают из неподконтрольной части Херсонской области на свой страх и риск, так как не было объявлено ни одного официального "зеленого коридора".
Тысячи машин застряли на выезде из Херсонской области. Соответствующее видео публикуют очевидцы.
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Жители Херсона, желающие выехать на подконтрольную территорию Украины, на протяжении 4 дней стоят в многокилометровой колонне под Бериславом в направлении Кривого Рога. Сообщается, что оккупанты на российских блокпостах их не пропускают.
Также отмечается, что жители выезжают из неподконтрольной части Херсонской области на свой страх и риск, так как не было объявлено ни одного официального "зеленого коридора".
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