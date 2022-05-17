Эвакуация из "Азовстали": появилось видео выхода украинских военных

Эвакуация украинских воинов из "Азовстали" продолжается

В сети появилось видео выхода украинских военных из территории мариупольского предприятия "Азовсталь". Видео, снятое с дрона, появилось в Telegram-каналах.

Как видно на видео, украинские бойцы небольшими группами последовательно выходят из заблокированного комбината. Некоторые воины несут, скорее всего, раненых украинских военных. На время эвакуации российские войска прекратили огонь.

"В интересах сохранения жизней вчера были эвакуированы 52 тяжелораненых наших военнослужащих. После стабилизации их состояния мы их обменяем на русских военнопленных. Работаем над последующими этапами гуманитарной операции", - так сегодня прокомментировала эвакуацию из "Азовстали" вице-премьер Ирина Верещук.

Ранее писали, что на время эвакуации в Мариуполе объявлен режим тишины. Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что войска РФ прекратили штурм и обстрелы Мариуполя.

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