Войска РФ прекратили обстрелы и штурм в Мариуполе, – Андрющенко

На протяжении дня захватчики соблюдают режим тишины, говорит он.

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что войска РФ прекратили штурм и обстрелы Мариуполя. Его слова прозвучали в эфире "Радио Свобода".

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Так, политик отмечает, что в городе соблюдается режим тишины. Попытки проведения штурма и обстрелы со стороны рашистов фиксировались вчера, 16 мая, утром.

"…затем, насколько я понимаю, был объявлен режим тишины. Пока он не нарушается ни одной стороной", – подчеркивает Андрющенко.

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Напомним, в понедельник вечером росСМИ и западные издания распространили информацию о том, что с территории завода "Азовсталь" вывезли около 300 бойцов, из них 51 военный был ранен.

Позже в Киеве информацию подтвердили, уточнив, что эвакуировали 211 лиц и 53 тяжело раненых бойцов. Их направили в больницы на временно оккупированных территориях. После этого военных из Мариуполя обменяют на пленных рашистов.

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