Путин хочет отдать оккупированный Мариуполь "кадыровцам"

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

Российские оккупанты планируют передать частично оккупированный Мариуполь"кадыровцам". Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, защитники Мариуполя оказали такое упорное сопротивление, что российские оккупанты решили усмирить оставшихся в нем местных жителей при помощи чеченцев Рамзана Кадырова.

Андрющенко отмечает, что чеченские политики уже встретились с оккупационной администрацией. Они обсуждали планы по так называемому "восстановлению Мариуполя". При этом "кадыровцы" вели себя как хозяева.

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Между тем, в Мариуполе на заводе "Азовсталь" украинские защитники продолжают отбивать атаки российских оккупантов. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее заявила, что защитники Мариуполя выполнили все поставленные перед ними задачи. Украина предпринимает все усилия для их спасения.

Ранее омбудсмен по правам человека Людмила Денисова сообщила, что почти 170 тысяч человек, которые остались во временно оккупированном Мариуполе, страдают от голода.

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