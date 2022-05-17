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Эвакуация из "Азовстали": Известно, когда обменяют защитников Мариуполя

Они будут возвращены в обмен на российских военнопленных.
Эвакуация из "Азовстали": Известно, когда обменяют защитников Мариуполя
Эвакуация защитников Мариуполя / t.me/FastFocus

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук рассказала, когда обменяют защитников Мариуполя. Из завода "Азовсталь" эвакуировали 52 раненых бойца. Сообщение об этом политик опубликовала в своем Telegram-канале.

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Так, по словам Верещук, гуманитарная операция продолжается. Вчера, 16 мая, из территории "Азовстали" эвакуировали 52 украинских военнослужащих, которые тяжело ранены. Это произошло "в интересах сохранения жизни" защитников.

"После стабилизации их состояния мы их обменяем на российских военнопленных", – подчеркивает вице-премьер.

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Верещук подчеркнула, что на этом гуманитарная операция не заканчивается. Власти работают над реализацией остальных ее этапов.

Напомним, 16 мая российские и западные издания сообщили, что с "Азовстали" вывезли в районе 300 бойцов.

Позже эту информацию подтвердил Киев. 211 лиц и больше 50 тяжело раненых бойцов вывезли во временно оккупированные территории для оказания первой медицинской помощи, после чего их обменяют.

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