Оккупанты держат более трех тысяч мариупольцев в "фильтрационной тюрьме"

Жители Мариуполя находятся в бывшей исправительной колонии в Донецкой области

Российские боевики держат больше трех тысяч мирных жителей Мариуполя в "фильтрационной тюрьме". Об этом сегодня заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Как сообщила омбудсмен, среди заложников находятся 30 волонтеров, которые хотели спасти жителей города и завести в город гуманитарную помощь. Перед тем, как отправить украинцев в лагерь, россияне часами их допрашивают и пытают электрическим током.

Срок так называемой "фильтрации" составляет 30 дней. А для "особо неблагонадежных" – активистов, бывших военных, правоохранителей он продолжается еще на такой же срок.

"Захват и истязание заложников является актом терроризма в соответствии с Конвенцией Совета Европы о предупреждении терроризма и военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского устава международного уголовного суда", - написала Людмила Денисова.

Омбудсмен призвала ООН принять меры, учесть эти факты военных преступлений и призвала международное сообщество признать Россию государством, которое поддерживает и осуществляет терроризм.

Напомним, что российские захватчики в каждом временно оккупированном городе Украины ввели процедуру фильтрации.

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