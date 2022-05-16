Почта
 

Допрашивают и пытают: в захваченных городах оккупанты ввели процедуру "фильтрации"

В каждом оккупированном городе жители проходят "фильтрацию"
Допрашивают и пытают: в захваченных городах оккупанты ввели процедуру "фильтрации"
Люди вынуждены находиться в ужасных условиях / t.me/denisovaombudsman

Российские захватчики в каждом временно оккупированном городе Украины ввели процедуру фильтрации. Об этом сегодня сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Такую процедуру, как сообщили в партнерских правозащитных организациях, прошли уже больше 37 тысяч человек. Ее вынуждены проходить и те, кого принудительно вывезли на территорию страны-агрессора.

"Для "особо опасных" в идеологическом понимании и "неблагонадежных" украинцев "фильтрация" становится постоянной – люди вынуждены ее проходить каждые три дня. Граждан Украины допрашивают, тщательно осматривают, при этом содержат в бесчеловечных условиях, унижают и пытают", - поделилась Денисова.

Омбудсмен отметила, что это - один из элементов тотального геноцида нашей нации, а не только дискриминация украинцев. Это очередной признак украиноненавистнической идеологии, наряду с идеями второсортности, искусственности украинского государства и "неполноценности" украинского народа. Эти идеи взращивает российская власть для оправдания своих преступлений на территории Украины. 

Денисова добавила, что физические и моральные принуждения гражданского населения для получения каких-либо сведений - это грубое нарушение международного гуманитарного права и обычаев ведения войны.

Отметим, что в Херсонской области, в которой до начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск проживало около 1 млн человек, сейчас осталось примерно 500 тысяч человек.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK