Допрашивают и пытают: в захваченных городах оккупанты ввели процедуру "фильтрации"

В каждом оккупированном городе жители проходят "фильтрацию"

Российские захватчики в каждом временно оккупированном городе Украины ввели процедуру фильтрации. Об этом сегодня сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Такую процедуру, как сообщили в партнерских правозащитных организациях, прошли уже больше 37 тысяч человек. Ее вынуждены проходить и те, кого принудительно вывезли на территорию страны-агрессора.

"Для "особо опасных" в идеологическом понимании и "неблагонадежных" украинцев "фильтрация" становится постоянной – люди вынуждены ее проходить каждые три дня. Граждан Украины допрашивают, тщательно осматривают, при этом содержат в бесчеловечных условиях, унижают и пытают", - поделилась Денисова.

Омбудсмен отметила, что это - один из элементов тотального геноцида нашей нации, а не только дискриминация украинцев. Это очередной признак украиноненавистнической идеологии, наряду с идеями второсортности, искусственности украинского государства и "неполноценности" украинского народа. Эти идеи взращивает российская власть для оправдания своих преступлений на территории Украины.

Денисова добавила, что физические и моральные принуждения гражданского населения для получения каких-либо сведений - это грубое нарушение международного гуманитарного права и обычаев ведения войны.

Отметим, что в Херсонской области, в которой до начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск проживало около 1 млн человек, сейчас осталось примерно 500 тысяч человек.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.