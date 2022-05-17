МО Украины объяснило, как приходится спасать защитников Мариуполя

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Украина была вынуждена согласиться на обмен раненых бойцов ВСУ с "Азовстали" на российских военнопленных так как не было другого способа спасти украинских защитников. Об этом во время брифинга рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она подчеркнула, что операция спасения бойцов ВСУ с "Азовстали" продолжается. Украина предпринимает для этого все возможное.

Нужно отметить, что на заводе "Азовсталь" до сих пор остаются бойцы ВСУ. Анна Маляр заявила, что защитники Мариуполя выполнили все поставленные перед ними задачи.

Более 50 тяжелораненых бойцов из "Азовстали" вывезли в больницу во временно оккупированный Новоазовск. Еще более 200 украинских защитников, состояние которых лучше, вывезли в другой населенных пункт. Их планируют обменять на российских пленных.

Между тем, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что оборона Мариуполя войдет в историю как Фермопилы XXI века. Он отметил, что защитники "Азовстали" поломали оперативные планы российских оккупантов по захвату востока Украины.

Ранее стало известно, что в районе Чернобаевки украинские защитники уничтожили вражеский склад с топливом.

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