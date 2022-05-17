У Чернобаевки ВСУ уничтожили вражеский склад с топливом

Ликвидированы 29 российских солдат, уничтожен зенитно-ракетный комплекс Стрела-10, танк Т-72 ​​и другая бронированная техника.

16 мая украинская армия на юге нанесла более 100 ударов по позициям российских оккупантов. Об этом сообщает ОК "Юг".

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Пресс-служба оперативного командования сообщила, что помимо разрушенной военной техники были также убиты 29 оккупантов.

"Огнем реактивной артиллерии уничтожен состав горюче-смазочных материалов вблизи знаменитой Чернобаевки. Убиты 29 рашистов, уничтожен зенитно-ракетный комплекс Стрела-10, танк Т-72 ​​и другая бронированная техника", - уточнили защитники.

Также сообщается, что на боевых позициях вдоль линии соприкосновения продолжаются боевые действия. Противник активности не проявляет, однако совершает ракетные атаки, в частности по Николаевской и Одесской областям.

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