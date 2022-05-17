Вице-премьер РФ намекнул на аннексию Херсона

Ранее столь явно о планах аннексии украинских территорий высшее руководство РФ не говорило

Вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин приехал в оккупированный Херсон и сделал ряд заявлений, прямо указывающих на планы последующей российской аннексии Херсонской области. Об этом пишут российские СМИ.

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Так, Хуснуллин заявил, что в Херсонской области нужно максимально быстро запустить все заводы и начать восстановление дорог и мостов. При этом он пообещал, что из российского бюджета регион получит “большую поддержку по линии Минсельхоза”.

“У Херсонской области - большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье”, - заявил российский топ-чиновник.

Напомним, ранее СМИ неоднократно писали о возможных планах аннексии региона. Однако до сих пор подобные заявления делали либо местные коллаборанты, либо российские пропагандисты и чиновники, не обладающие реальной властью.

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