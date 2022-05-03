РФ готовится к аннексии новых территорий Украины - СМИ

РФ намерена провести в середине мая "референдумы", на которых жители Донецка, Луганска и, вероятно, Херсона.

РФ планирует в ближайшее время аннексировать новые территории Украины. Об этом сообщает The Washington Post.

Читайте также: Путин может объявить Украине войну - CNN

Согласно данным разведки, Россия собирается провести в середине мая "референдумы", на которых жители Донецка и Луганска "выразят поддержку выходу из Украины и присоединению к России". Есть вероятность, что такой же "референдум" будет проведен и в Херсоне.

Также отмечается, что такой шаг со стороны РФ "может перевести конфликт в непредсказуемую и еще более взрывоопасную фазу".

Ранее Данилов заявил, что мирного договора с Россией не будет. Киев и Москва могут подписать лишь документ о капитуляции страны-агрессора, заявляют у Зеленского.