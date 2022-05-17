В РФ сообщают, что в Драмтеатре Мариуполя погибло всего 12 человек
Россия продолжает делать все для сокрытия своих военных преступлений. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Понемногу становится понятным, почему к разборам завалов в таких местах как Драматический театр и роддом не привлекают мариупольцев. МЧС так называемой "ДНР", ссылаясь на отчеты МСЧ России, работающей в Мариуполе, обнародует данные о погибших в Драматическом театре. Их оказалось…. 12. 12 человек по данным "ДНР" погибли в Драматическом театре! Даже по минимальному сценарию там погибло более 300. Куда делись тела других - мы тоже понимаем. Скрыто под номерами в безымянных братских могилах Мангуша", - пишет Андрющенко.
Ранее сообщалось, что братские могилы под Мариуполем разрастаются. Наибольшие изменения спутник Planet Labs зафиксировал в мае в поселке городского типа Старый Крым, который находится на северо-западе от Мариуполя.
Напомним, 16 марта войска РФ сбросили сверхмощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, несмотря на то, что возле здания были надписи "дети".
Позже стало известно, что из-под руин драмтеатра Мариуполя вывели 130 человек. Сообщалось, что в бомбоубежище могло находиться до 1300 человек. По данным властей, погибли по меньшей мере 300 человек.
Через некоторое время расследователи установили, что в театре и возле него могли погибнуть не менее 600 человек.
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