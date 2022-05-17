В РФ сообщают, что в Драмтеатре Мариуполя погибло всего 12 человек

Россия продолжает делать все возможное для сокрытия своих военных преступлений, сообщает советник мэра Мариуполя.

Россия продолжает делать все для сокрытия своих военных преступлений. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Понемногу становится понятным, почему к разборам завалов в таких местах как Драматический театр и роддом не привлекают мариупольцев. МЧС так называемой "ДНР", ссылаясь на отчеты МСЧ России, работающей в Мариуполе, обнародует данные о погибших в Драматическом театре. Их оказалось…. 12. 12 человек по данным "ДНР" погибли в Драматическом театре! Даже по минимальному сценарию там погибло более 300. Куда делись тела других - мы тоже понимаем. Скрыто под номерами в безымянных братских могилах Мангуша", - пишет Андрющенко.

Ранее сообщалось, что братские могилы под Мариуполем разрастаются. Наибольшие изменения спутник Planet Labs зафиксировал в мае в поселке городского типа Старый Крым, который находится на северо-западе от Мариуполя.

Напомним, 16 марта войска РФ сбросили сверхмощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, несмотря на то, что возле здания были надписи "дети".

Позже стало известно, что из-под руин драмтеатра Мариуполя вывели 130 человек. Сообщалось, что в бомбоубежище могло находиться до 1300 человек. По данным властей, погибли по меньшей мере 300 человек.

Через некоторое время расследователи установили, что в театре и возле него могли погибнуть не менее 600 человек.

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