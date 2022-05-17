УЗ запускает электропоезд Skoda по маршруту Чернигов - Киев -Чернигов

Кроме того, продлевает маршрут другого поезда сообщением Чернигов – Киев в Винницу качественными и современными вагонами.

Укрзализныця запускает электропоезд Skoda на маршруте Чернигов - Киев - Чернигов и продлевает маршрут другого поезда сообщением Чернигов - Киев в Винницу современными вагонами МПЛТ. Об этом сообщили в Telegram-канале Укрзализныци.

Так, с 19 мая ежедневно, кроме вторников, будут курсировать:

региональный поезд №708/707 Киев - Чернигов. Отправка из Киева в 9:26, прибытие в Чернигов - в 12:35;

обратно из Чернигова будет выезжать поезд №710/709 Чернигов - Киев, отправка в 13:00, прибытие в Киев в 16:17.

Кроме того, железная дорога обеспечивает сообщение Винницы с Черниговом. Так, с 19 мая ежедневно будет курсировать поезд №702/701 Винница - Чернигов. Он будет отправляться из Винницы в 13:27 и прибывать в Чернигов в 20:21.

Автоматически добавляется удобное сообщение №701 Киев - Винница (отправление из ст. Дарница в 8:52, прибытие в Винницу в 12:43) и №704/703 Чернигов - Киев (отправление из Чернигова в 7:23, прибытие в Киев в 10 :41).

Напомним, раньше в Укрзализныце заявили, что с 1 июня возобновляет курсирование поезда №816/815 Прикарпатский экспресс сообщением Львов - Черновцы.

Также сообщалось, что в украинских поездах снова будут продавать хот-доги и сэндвичи.

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