Основатель полка Азов призвал не комментировать эвакуацию военных

Андрей Билецкий обратился к украинцам и рассказал о читупции с эвакувацией военных из Азовстали. Также он попросил не обсуждать этот процесс.

Основатель полка Азов и глава партии Национальный корпус Андрей Билецкий призвал не комментировать процесс эвакуации тяжелораненых защитников металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе, чтобы не навредить операции по спасению. Об этом он сказал в видеообращении в своем Telegram-канале.

"82 суток парни сражались в невероятных условиях. Более 70 суток они сдерживали врага в полном окружении при огромном численном превосходстве врага... Они сделали вещи, которые безусловно войдут, должны войти в учебники по военной истории. Но сейчас необходимо приложить все усилия, чтобы не навредить операции по эвакуации украинских военных с Азовстали", - сказал Билецкий.

Он также добавил, что просит всех оставить при себе свои "инсайды":

"У меня большая просьба ко всем, кто хочет поделиться мыслями о том, что происходит на Азовстали, или к тем, кто имеет какие-то "секреты", "инсайды" и хочет со всем миром поделиться этими "инсайдами" - оставьте их при себе, как и собственные мысли".

Билецкий выразил уверенность, что через несколько дней бойцы Азова сами расскажут, как все происходило. Также заявил, что имеет контракт с военнослужащими, и заверил, что у них все хорошо и они находятся "на месте с оружием в руках".

Напомним, ранее сообщали, что Верховный суд России намерен рассмотреть дело о признании украинского батальона Азов террористической организацией.

Вечером 16 мая, началась операция по спасению военных ВСУ из Азовстали. С территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе в неподконтрольные Киеву населенные пункты вывезли первых 264 украинских военных: 53 тяжело раненых доставили в больницу в Новоазовске, остальных 211 - в Еленовку. Для дальнейшего возвращения бойцов домой будет проведена процедура обмена.

Позже министр обороны Алексей Резников заявил, что процесс эвакуации военных продолжается и происходит он при посредничестве ООН и Красного Креста.

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