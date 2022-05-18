Эвакуация из Азовстали продолжается – Зеленский

Глава государства сообщил, что миссией по эвакуации защитников Мариуполя руководят украинские военные и разведчики.

Миссия по эвакуации защитников Мариуполя продолжается, привлечены международные посредники. Об этом вечером во вторник, 17 мая, сообщил в своем видеообращении президент Владимир Зеленский.

"Миссия продолжается, ею руководят наши военные и разведчики, привлечены наиболее влиятельные международные посредники", - сказал Зеленский.

Он также прокомментировал усилившиеся авиа и ракетные удары по территории Украины и диверсионную активность противника на границе. По словам Зеленского, это - компенсация за провалы российских войск на востоке и юге Украины

"Поэтому пытаются показать "успех" за счет своих ракет и другой активности, но также безрезультативно", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что эти удары ничего кардинально не изменят, тем более, что украинская ПВО и противодиверсионные мероприятия усиливаются.

Зеленский также рассказал о сегодняшних переговорах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом, а также обращении к мировой кинематографической общественности на Каннском кинофестивале.

Напомним, в течение 17 мая, с территории завода Азовсталь выехало не менее семи автобусов с украинскими защитниками. Колонну сопровождает российская бронетехника.

Вечером 16 мая, началась операция по спасению военных ВСУ из Азовстали. С территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе в неподконтрольные Киеву населенные пункты вывезли первых 264 украинских военных: 53 тяжело раненых доставили в больницу в Новоазовске, остальных 211 - в Оленовку. Для дальнейшего возвращения бойцов домой будет проведена процедура обмена.

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